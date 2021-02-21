مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشرط

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إيران.

وبحسب حوار له مع شبكة "سي إن إن" أجرته المذيعة كريستيان أمانبور، اكد سوليفان على أن عودة أمريكا مشروطة بالتزام إيران قائلا: "مستعون للتوصل لاتفاق ملزم إذا عادت إيران إلى الامتثال بالتزاماتها".

وعن سؤال حول ما إذا كان هناك طريقة لتجميع كلا الفريقين حول مائدة مفاوضات قال سوليفان: أحد المخاوف الأساسية هو ان إيران تهدد مسبقا بالتخلي أكثر عن التزاماتها.

واستشهد مستشار الأمن القومي الأمريكي قائلا: "لقد رفضت التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية في العمل الذي تقوم به لمنع استخدام إيران مواقعها في صناعة أسلحة نووية.

يشار إلى أن مصادر كانت قد اكدت أن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد صرحت في الـ8 من فبراير/ شباط الجاري، أنه إذا امتثلت إيران بالكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تحكم برنامج طهران النووي (الاتفاق النووي)، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وأضافت بساكي للصحفيين، أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاق أكبر يعالج مجالات أخرى مثيرة للقلق أيضا، متابعة: "سيتم ذلك بالطبع مع شركائنا في مجموعة 5+1 كما حدث عندما كنا نضع خطة العمل الشاملة المشتركة معا في المقام الأول".