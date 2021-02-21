عمدة مدينة نيس الفرنسية يطالب السياح بالابتعاد عن المدينة

طالب عمدة مدينة نيس في جنوب فرنسا من السياح بعدم زيارتها، حيث تكافح المدينة في أيام العطل الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال العمدة كريستيان إستروزي، اليوم، "سنكون سعداء لاستقبال الكثير من السياح هذا الصيف، بمجرد أن نفوز في هذه المعركة، ولكن من الأفضل أن نحظى بفترة كافية لمكافحة تفشي المرض، لا تأتي إلى هنا، هذه ليست اللحظة "، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Mayor of Nice asks tourists to stay away from French city amid COVID-19 spike https://t.co/p8rFTviVtE pic.twitter.com/QyctsQrtYb — New York Post (@nypost) February 21, 2021

​ودعا العمدة الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة في المدينة المتوسطية، مثل الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، لردع السياح من القدوم إلى المدينة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراءات قوية على مستوى البلاد. حظر التجول، إما حظر تجول أكثر صرامة أو إغلاقًا جزئيًا ومخصصًا للوقت، إغلاق عطلة نهاية الأسبوع سيكون له معنى".

وتصارع نيس أعلى معدل إصابة في البلاد، مع 740 حالة جديدة أسبوعيا لكل 100 ألف ساكن، وفقا للأرقام المحلية.

وقال إستروزي إن تدفق الزوار الذين جاءوا خلال موسم العطلات ساهم في ارتفاع عدد الحالات.

وختم: "الطقس جميل، يسارع الجميع للمجيء إلى هنا. إن الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع سيضع حدا لذلك، دون وقف النشاط الاقتصادي في المدينة".