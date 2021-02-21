دولة أوروبية قد تلغي عقدا مع "أسترازينيكا" بسبب ضعف البيانات حول لقاحها

لا تستبعد سويسرا الانسحاب من العقد الذي أبرمته مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء لقاحها ضد فيروس كورونا، وفقا لتقارير صحفية محلية نقلت عن مسؤولين صحيين.

موسكو- سبوتنيك. جاءت التقارير في ضوء نشر خطة إرشادية لإمدادات لقاح فيروس كورونا في البلاد، والتي لا تشمل لقاح "أسترازينيكا". بالإضافة إلى ذلك، طلبت سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر بيانات إضافية حول سلامة اللقاح وفعاليته وجودته قبل منح الموافقة عليه.

وبحسب صحيفة "NZZ am Sonntag"، فإن السلطات لا تدرس حاليا خيار الانسحاب من العقد، لكن مثل هذا الاحتمال موجود إذا لم تتم الموافقة على اللقاح في البلاد.

وأضافت أن

سويسرا تتطلع أيضا إلى فرصة للموافقة على استخدام جرعات اللقاح المطلوبة بموجب الاتفاقية.

بموجب العقد الذي وقعته الحكومة السويسرية مع الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من المقرر أن تتلقى البلاد 5.3 مليون جرعة من اللقاح.

سمحت الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي باستخدام لقاح "أسترازينيكا/ أكسفورد" لجميع الفئات العمرية في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومع ذلك، ونظرا لعدم وجود بيانات حول فعاليته بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، أوصى عدد من دول الاتحاد الأوروبي باستخدامه فقط لمن تقل أعمارهم عن 55 أو 65 عاما.