بايدن يوجه رسالة خاصة لكل أمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يود أن يوجه رسالة خاصة إلى كل مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن لقاح كورونا.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "إذا كانت هناك رسالة واحدة أريدها أن تصل مباشرة إلى كل مواطن أمريكي، فإن مضمون هذه الرسالة هو أن لقاح كورونا آمن".

If there’s one message I want to cut through to everyone in this country, it’s this: The vaccines are safe.



For yourself, your family, your community, our country — take the vaccine when it’s your turn and available. That’s how we’ll beat this pandemic. — President Biden (@POTUS) February 22, 2021

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالته لكل مواطن أمريكي قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بك أنت أو بعائلتك أو بمجتمعك أو حتى ببلدك، فإنه يجب عليك أخذ اللقاح عندما يأتي دورك ويكون متاح لك".

وتابع: "هذه الطريقة هي السبيل الذي يجب أن نسلكه لهزيمة هذه الوباء".

وقال الرئيس الأمريكي، قبل أيام: "سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة من لقاح كورونا تكفي لتطعيم جميع الأمريكيين بنهاية يوليو/ تموز المقبل".

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أمس الأحد، إن الفوارق العرقية في إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين الأمريكيين "مقلقة للغاية".

وأصبح أكثر من 498 ألف شخص ضحايا كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بينما تقول إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة هي الأكثر عرضة للوباء، وأن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 28.1 مليون شخص.