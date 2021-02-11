بايدن: ترامب لم ينجح في مهمة تأمين لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلاده ستأمن لقاحات ضد فيروس كورونا لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس: "لقد وقعنا بعد ظهر اليوم عقدًا نهائيًا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح مودرنا و 100 مليون جرعة من لقاح فايزر".

ولفت بايدن إلى أن اللقاح أمن مؤكدا، "لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة".

وأضاف الرئيس: "نحن بصدد الحصول على إمدادات كافية لتطعيم 300 مليون أميركي بحلول نهاية يوليو".

واعلن الرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب لم ينجح في مهمة تأمين لقاح فيروس كورونا.

وقال الرئيس: "قام علماؤنا بعملهم واكتشفوا اللقاح في وقت قياسي، بكل صراحة ، لم يقم (ترامب) بعمله، ولم يستعد للتحدي الهائل المتمثل في تطعيم مئات الملايين من الأمريكيين، لم يطلب ما يكفي من اللقاحات، ولم يحشد عددًا كافيًا من الناس للتطعيم، ولم يقم بإنشاء مراكز التطعيم".

وأعلن جو بايدن فى وقت سابق إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكتب بايدن -فى خطاب للكونغرس نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني: "لا أرى أن هنالك مبررا لفرض حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".