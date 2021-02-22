130 ضابطا سابقا يدعون غانتس لعدم خوض الانتخابات الإسرائيلية

دعا 130 من كبار الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع بيني غانتس إلى التراجع عن قراره بخوض الانتخابات المرتقبة.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الضغوط تصاعدت، اليوم الإثنين، على غانتس للتخلي عن خوض الانتخابات المقررة في 3 مارس/ آذار المقبل، عندما نشر الضباط السابقين خطابا يدعو غانتس للتراجع بحزبه "أبيض أزرق" عن خوض السباق الانتخابي.

وتشمل القائمة العديد من الضباط الذين كانوا قيادات لغانتس، من بينهم إيهود باراك ودان حالوتس. كما تشمل العديد ممن خدموا تحت قيادته مباشرة وعملوا معه عن كثب.

وقال الضباط السابقين في خطابهم الذي نشر في صحف إسرائيلية: "بيني كفاية.. لقد جربت كل شيء، والآن ضع مصلحة البلد أولا".

وأشاد الخطاب بغانتس لاتباعه ضميره في الماضي ويطالبه بإظهار الشجاعة قبل فوت الأوان.

وطالبه الخطاب باتخاذ قرار نهائي كقائد والانسحاب من هذه الانتخابات الخطيرة حتى لا يسمح بإهدار الأصوات في المعسكر المؤيد للتغيير.

وأشار الضباط السابقين إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تراجع وضعف حزبه في الأوساط الشعبية بإسرائيل.