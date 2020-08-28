رسالة "واضحة لا لبس فيها" من كبار ضباط إسرائيل إلى حسن نصر الله

قال قادة القطاع الشمالي في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، إن "حزب الله فشل مرتين بالانتقام من إسرائيل، على مقتل أحد عناصره في سوريا بغارة منسوبة لإسرائيل، لكنه مصمم على إيذاء إسرائيل".

وأضاف القادة "ردنا كان حادا ودفعّناه ثمنا باهظا، وهو ثمن يدلل على أننا لن نسمح بإلحاق الأذى بسكان الجليل وجنودنا، وأننا لن نسمح له بمضايقة المتجولين الذين يغمرون الجليل"، بحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وذكر القادة أن "حزب الله يقاتل من أجل مكانه في لبنان، بعد أن بات يعاني من إضعاف إيران، حيث اضطر إلى التعامل مع سهام النقد والاتهامات القاسية في الداخل والخارج".

وأضافوا "ولذلك فإنه يختار حقبة تكافح فيها البشرية جمعاء فيروس كورونا، ولا تزال فيها الدولة اللبنانية تنزف، إثر الانفجار المأساوي الذي وقع في ميناء بيروت، ليشعل النيران على حدود إسرائيل الشمالية".

وخلاصة القول، قال الضباط الكبار

"رسالتنا إلى حزب الله واضحة لا لبس فيها، سنستمر في عدم السماح بذلك، وسنحبط محاولاته لتحقيق أي غاية من الأمر الذي هو مصمم عليه، بطريقة حازمة ومهنية وحاسمة".

اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في تصريحات له يوم الأربعاء، أن ما حصل في جنوب لبنان أمس أمر حساس ومهم، منوها إلى أنه لن يعلق عليه في الوقت الحالي.

ففي كلمة وجهها نصر الله إلى جرحى المقاومة اللبنانية وعائلاتهم، علق على قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني أمس، قائلا "ما حصل في جنوب لبنان أمس هو أمر مهم وحساس لدينا، لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق".

وبحسب قناة "المنار" اللبنانية، أكد نصر الله أن "هؤلاء (الجرحى) الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء أو جهد"، وأن الله أعطاهم "وسام الجراح وألحقهم بالعظماء"، على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في بيان صادر عنه، قيام طائرات إسرائيلية بقصف مواقع تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، بعد إطلاق نار من لبنان بتجاه قواته.

وأضاف الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر حسابه بتويتر، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة.

وأردف أفيخاي، أن "مروحيات حربية وطائرة أخرى أغارت على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية ردا على الحادث". مضيفا أنه "تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".