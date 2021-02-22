زيلينسكي يكشف خطط كييف حول قطع المياه عن القرم

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن خطط بلاده لاستكمال بناء سد إضافي على قناة شمال القرم، لمنع دخول المياه إلى شبه جزيرة القرم.

ووفقا له، لم يتم تضمين مثل هذا المشروع في مشروع الدولة "البناء الكبير".

وقال زيلينسكي، اليوم الإثنين: "لم نخطط بعد، لكن في بعض الأحيان يتم طرح أفكارًا جيدة".

وفي 17 شباط / فبراير، أكد الممثل الدائم لرئيس أوكرانيا في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي أنطون كورينيفيتش أن كييف تعتزم استكمال بناء السد على بعد 107 كيلومترًا من قناة شمال القرم من أجل قطع المياة عن شبه الجزيرة.

ومن جانبه أكد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، بدوره، أن هذا لن يؤثر على إمدادات المياه إلى شبه الجزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف قامت في أبريل/ نيسان 2014 بسد بوابات قناة شمال القرم التي تنقل مياه نهر دنيبر الى شبه جزيرة القرم. وتؤمن القناة ما يصل الى 85 في المئة من احتياجات شبه الجزيرة من المياه.