واشنطن تعلن استعدادها لإشراك روسيا في المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، بصيغة الفيديو كونفرس عن استعداد واشنطن لإشراك روسيا في المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بلينكين قوله: "نحن مستعدون لإشراك روسيا في المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي فيما يتعلق بالحد من التسلح والقضايا الناشئة الأمن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​إن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بصيغة "5 + 1".

وفي 18 شباط/ فبراير، أعلن وزراء خارجية بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا ووزيرة الخارجية الأمريكية اهتمامهم بإجراء مشاورات حول البرنامج النووي الإيراني بمشاركة روسيا والصين.