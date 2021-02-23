"فيسبوك" يعتزم استعادة الصفحات الإخبارية الأسترالية خلال أيام

قالت شركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية". بحسب ما نقلت "رويترز".

كانت الأزمة بين أستراليا و"فيسبوك" قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة جوجل المملوكة لألفابت.

ويلزم القانون الأسترالي "فيسبوك" و"غوغل" بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري

وقال "فيسبوك" في بيان إن القانون، المتوقع أن يقره البرلمان خلال أيام، "يسيء كثيرا فهم" العلاقة بينه وبين الناشرين مضيفا أنه واجه خيارا صعبا بين الامتثال أو حظر المحتوى الإخباري.

يذكر بأن مالك "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، حاول في وقت سابق، إقناع الحكومة الأسترالية للتراجع عن قانون المحتوى الجديد المزعم إطلاقه.