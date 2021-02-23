إيران: سيتم الإفراج عن مليار دولار من إجمالي أموالنا لدى كوريا الجنوبية

أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أنه سيتم الإفراج عن مليار دولار من إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال ربيعي خلال مؤتمره صحفي الأسبوعي: "رئيس البنك المركزي الإيراني قال خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية صباح اليوم إن كوريا الجنوبية سوف تفرج عن مليار دولار من أصولنا المجمدة لديها".

وأضاف ربيعي قائلا: "تم التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية واليابان للوصول إلى مواردنا من النقد الأجنبي المحجوبة لديهم".

وتابع: "تم إجراء مفاوضات مع العراق وسلطنة عمان لاستخدام موارد البنك المركزي الموجودة لديهم لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد".

ولفت إلى أن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي قدم لرئيس الجمهورية حسن روحاني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية، تقريرًا عن محادثاته واتفاقياته الأخيرة مع ممثلي كوريا الجنوبية واليابان والعراق وسلطنة عمان حول كيفية استخدام موارد البنك المركزي في هذه الدول".

وكان همتي، قد أعلن، أمس الإثنين، توصله إلى اتفاق مع حكومة كوريا الجنوبية، تفرج بموجبه الأخيرة عن "جزء" من احتياطيات العملات الأجنبية الخاصة بإيران، والتي تحتجزها بسبب العقوبات الأميركية، والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وبوقت سابق احتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة (إم.تي هانكوك تشيمي) بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة رهينة، وقالت إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران كرهينة".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) قد نقلت، أوائل الشهر الجاري، عن مسؤول بوزارة الخارجية تأكيده أن سيئول بصدد إنهاء محادثات مع واشنطن، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.

وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.