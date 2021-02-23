روسيا تأمل في عودة سريعة لعمل إيران بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

أكد مبعوث روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن موسكو تأمل في ألا يستمر تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي لوقت طويل، وذلك بعد وقف طهران العمل به منذ اليوم بعد قانون برلماني يلزم الحكومة بذلك حتى رفع العقوبات الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف في تغريدة عبر تويتر: "وفقا لقانون وطني، أوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي اليوم. لنأمل ألا يستمر ذلك التعليق طويلا، وأن يعود العمل بهذه الأداة المهمة في وقت قريب في إطار الجهود السياسية لإعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده، أن طهران يمكن أن تدرس مشاركة أمريكا في الاجتماعات المتعلقة بالاتفاق النووي، بشرط أن يكون حضورها كضيف.

وقال زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الاثنين: "في الوقت الراهن أمريكا ليست عضوا لتشارك في الاجتماعات المقبلة حول الاتفاق النووي"، مضيفا "لكن إذا أرادت المشاركة كضيف سندرس الأمر".

وأكد خطيب زاده أيضا على أن طهران ترى نوايا حسنة من الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواصلة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة بالمنشآت النووية الإيرانية "لا يتجاوز القانون الذي أقره البرلمان".

واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، الأحد الماضي، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.