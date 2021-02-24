وعد من مصنعي اللقاحات المضادة لكورونا للولايات المتحدة

وعد مصنعو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مساء أمس الثلاثاء، بزيادة حادة لإمدادات اللقاح للولايات المتحدة.

وقال مدير تنمية الأعمال في شركة فايزر، جون يانغ، خلال جلسات الاستماع في لجنة مجلس النواب الأمريكي: "الولايات المتحدة وجميع الدول الأخرى بحاجة لكمية أكبر من الجرعات في أسرع وقت ممكن".

وبحسب تصريحات ممثلي شركتي فايزر وموديرنا، تعول الشركتان على توريد 140 جرعة لقاح للولايات المتحدة خلال 5 أسابيع القادمة. وفقاً لهم، ساهم في ذلك حل بعض المشاكل المتعلقة بالإنتاج.

وكانت شركة "فايزر"، قد أعلنت الشهر الماضي، أن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع "بايونتك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".

وحسب الدراسة التي نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي في دورية "لانسيت" الطبية، فإن لقاح "فايزر – بايونتك" يعتمد على تقنية تعتمد على المادة الوراثية المعروفة باسم "مرسال الحمض النووي الريبي" أو "إم آر إن إيه".

ويتم حقن اللقاح في جرعتين بفاصل 3 أسابيع. وبعد حقنه تنقل الكبسولة الدهنية حمولتها إلى داخل خلايا الجسم، وهذا ما يحفزها على تكوين بروتين "سبايك"، وهو ما يساعد الجهاز المناعي في التعرف على فيروس كورونا ومن ثم مهاجمته.