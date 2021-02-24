بعد اطلاعه على تقرير مقتل خاشقجي.. بايدن يعلن نيته الحديث قريبا للملك سلمان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء إنه قرأ تقريرا للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من المتوقع نشره غدا الخميس.

وأضاف بايدن في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أنه يتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.



كانت البيت الأبيض، قال اليوم الأربعاء، إنه يعمل في الوقت الراهن على تحديد موعد للاتصال الهاتفي المنتظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

وأكدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه يتم التحضير لنشر تقرير أمريكي قريبا، حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 بعد نزع صفة السرية.

وأشارت المتحدثة في تصريحاتها إلى أن اتصالات الرئيس الأمريكي بالجانب السعودي، ستكون مع الملك مباشرة وليس مع ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وأنها ستجري قريبا.

وأشارت ساكي إلى أن بايدن ينتهج سياسة التحدث إلى (النظراء). معتبرة أن نظير الرئيس الأمريكي هو الملك سلمان وليس ولي عهده كما أكدت في تصريحات يوم الثلاثاء، تعقيبا على مكالمة محمد بن سلمان مع نظيره وزير الدفاع الأمريكي.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال اليوم، إن التقرير الاستخباراتي من الممكن أن يحمل دليلا دامغا على حول تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.

President Biden confirms “yes, I have” read the new intelligence report about Jamal Khashoggi. That report links Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the assassin squad that killed the journalist in 2018.



Biden says he will be speaking to Saudi King Salman, but has not yet. pic.twitter.com/RAyMU3Df8T — The Recount (@therecount) February 24, 2021

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه من المتوقع الإفراج عن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي غدا الخميس.

وذكر الموقع، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى مرارا تورطه لكنه قبل المسؤولية باعتباره الزعيم الفعلي للمملكة.

كان وزير الخارجية الأمريكي، ​أنتوني بلينكن​، قد وصف في مطلع فبراير/ شباط الجاري مقتل خاشقجي بـ"العمل المشين". لافتا إلى أن "​واشنطن​ تراجع علاقتها مع ​السعودية​ لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية".



كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن التقرير الخاص بمقتل خاشقجي، الذي سترسله إدارة الرئيس بايدن إلى الكونغرس يشتمل على كيفية ضمان وجود مساءلة قانونية عن تلك الجريمة.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في وقت سابق، أنها سترسل قريبا إلى الكونغرس تقريرا غير سري عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.