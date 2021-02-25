تسجيل
07:19 GMT25 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي

    أمريكا تكشف موعد وصول تقرير مقتل خاشقجي "المروع" إلى الكونغرس

    © AFP 2021 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046480199_0:115:2796:1687_1200x675_80_0_0_8232fdfa089d5b678968ae5f900e8c4d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102251048205738-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3/

    قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لإصدار التقرير غير السري، بشأن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بشفافية كاملة للكونغرس".

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يشارك في حدث افتراضي لمؤتمر ميونيخ للأمن من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، 19 فبراير/ شباط 2021
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    البيت الأبيض: بايدن يستعد للتحدث مع الملك سلمان... وتقرير عن مقتل خاشقجي يصدر قريبا
    وأضاف برايس، في مؤتمر صحفي، أن "ما يمكنني قوله إن وكالة الاستخبارات الوطنية ملتزمة بإصدار نسخة غير سرية من التقرير إلى الكونغرس"، متابعا: "أعتقد أن ذلك سيكون قريبا، كما قالت زميلتي جين ساكي (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في الإيجاز الصحفي"، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    وقال نيد برايس إن "وكالة الاستخبارات الوطنية قامت بجمع تقرير جريمة قتل خاشقجي المروعة، للنظر في هذه القضية تحديدا"، على حد قوله.

    وأشار المتحدث إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت اتصالات مع المسؤولين السعوديين على مستويات مختلفة منذ الأسابيع الأولى للإدارة، عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، ووزارة الدفاع الأمريكية، موضحا أن هذه الاتصالات تركزت على الصراع في اليمن.

    وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الأربعاء، إنه قرأ تقريرا للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفا أنه يتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.

    كما قال البيت الأبيض إنه يعمل في الوقت الراهن على تحديد موعد للاتصال الهاتفي المنتظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أنه يتم التحضير لنشر تقرير أمريكي قريبا، حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 بعد نزع صفة السرية.

    في هذه الأثناء، قال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين، إنه "من المتوقع أن يشير تقرير مخابراتي أمريكي سيذاع اليوم الخميس، إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام "2018.
    وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "التقرير الذي كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) هي المساهم الأساسي فيه، يورد أن ولي العهد وافق على اغتيال خاشقجي الذي كان ينتقد سياسات الأمير في مقالاته بصحيفة "واشنطن بوست"، بل ومن المرجح أن يكون قد أمر به".

    وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته، وأصدرت النيابة العامة السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

    انظر أيضا:

    خطوة أمريكية محتملة لتخليد اسم جمال خاشقجي
    إعلام: بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي اليوم وتقرير خاشقجي يلوح في الأفق
    أمير سعودي ينشر فيديو عن قضية خاشقجي وعلاقة ابن سلمان وكوشنر بها
    واشنطن تضغط على الرياض وتنكأ جرح خاشقجي
    بعد اطلاعه على تقرير مقتل خاشقجي.. بايدن يعلن نيته الحديث قريبا للملك سلمان
    وكالة: تقرير أمريكا عن مقتل خاشقجي يشير إلى ضلوع ولي العهد السعودي في العملية
    الكلمات الدلالية:
    الكونغرس, جمال خاشقجي, السعودية, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا، بواسطة كاميرا روفر داون-لوك في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021
    "ناسا" تنشر الصور الأولى للمريخ التي التقطتها مركبة "بيرسيفرانس"
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    3 مهام إلى المريخ في 2021
    3 مهام إلى المريخ في 2021… ما هي وما أهدافها؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك