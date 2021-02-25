وزير الصحة السوري: بدء تطعيم الكوادر الطبية ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بداية من الأسبوع المقبل، وذلك باستخدام لقاحات وصلت من "دولة صديقة" دون تحديد الدولة أو نوع اللقاح المقرر استخدامه.

وقال وزير الصحة حسن الغباش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن بلاده "ستبدأ إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمعالجة مرضى الفيروس اعتباراً من الأسبوع القادم في مختلف المحافظات".

#صحة || #سانا ..

#وزير_الصحة: بدءاً من الأسبوع القادم إعطاء اللقــاح ضد كـورونا للكوادر الصحية التي على تماس مباشر مع المصابين .

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​وأوضح الوزير الغباش في مؤتمر صحافي، أن القرار جاء "بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاحات من دولة صديقة".

ولم يحدد الوزير السوري اسم الدولة التي تزودت سوريا منها باللقاح.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة أعدت استمارات إعطاء اللقاح التي تتضمن الموافقة الطوعية للمتلقي وتوقيت الجرعة الثانية داعياً المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والتباعد المكاني حرصاً على ضمان سلامتهم لأن وسائل الوقاية المجتمعية من أنجح وسائل الوقاية من كوفيد 19 بحسب الدراسات الخاصة بهذا الوباء.

وأكد الغباش أن الوزارة استطاعت رغم الظروف القاسية والحصار الجائر والإمكانيات المحدودة استيعاب الأضرار الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19 الذي أصاب دول العالم أجمع وأثر سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وأدى إلى انهيار المنظومات الصحية للعديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وشكر وزير الصحة أبطال الكادر الصحي الذين كان لهم الدور الكبير في تجاوز بلدنا لهذه الجائحة سواء في مراكز العزل وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى أو من هم على تماس مباشر مع هذا الوباء.