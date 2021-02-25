رئيس وزراء أرمينيا يعلن انتهاء المسيرة التي خرج فيها مع أنصاره إلى الشارع

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيقول باشينيان، اليوم الخميس، انتهاء المسيرة التي خرج فيها مع أنصاره إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، داعيا القوى السياسية في البلاد لعقد مشاورات، وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

يريفان - سبوتنيك. كان باشينيان قد قاد مسيرة خرج فيها مع أنصاره إلى شوارع يريفان للمرة الثانية، بعد مطالبة الجيش له بالاستقالة، وقد قامت عناصر من قوات الشرطة بحراسة المسيرة لمنع الأشخاص "غير المرغوب فيهم" من الوصول إلى رئيس الوزراء.

وبعد حوالي ساعة، أعلن باشينيان إنهاء المسيرة ودعا القوى السياسية في أرمينيا لبدء المشاورات.

وقال رئيس الوزراء: "سنوقف المسيرات اعتبارا من اليوم، ونتوقع أن يتوقف شركاؤنا المعارضون أيضا". كما أعلن باشينيان عودته إلى مبنى الحكومة.

وطالبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية باستقالة باشينيان، معربة عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، وتحذر باشينيان من استخدام القوة ضد الشعب.

ووصف رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة للانقلاب العسكري.

وفي وقت سابق، أعفى الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، بناء على اقتراح باشينيان، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تيران خاتشاتوريان، من منصبه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني