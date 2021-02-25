الاتحاد الأوروبي يدخل على خط الأزمة في أرمينيا بين الحكومة والجيش

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الأطراف في أرمينيا إلى ضبط النفس والهدوء وحل النزاعات السياسية بشكل سلمي.

أمستردام- سبوتنيك. وطالب المؤسسة العسكرية باتخاذ موقفا محايدا وفقا للدستور، وذلك في ظل دعوة من هيئة أركان القوات المسلحة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان للاستقالة، وهي الخطوة التي اعتبرها الأخير محاولة انقلاب عسكري.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أنه

يتابع "بقلق" تطورات الأوضاع في أرمينيا، ودعا "كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى تصعيد أكبر".

وأشار البيان إلى أن الخلافات السياسية يجب حلها في إطار سلمي، داعيا "القوات المسلحة الأرمينية بالاستمرار في الحياد في المسائل السياسية وأن تبقى تحت إدارة مدنية"، ما سوف يساعد على الحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد.

طالبت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمنية، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والحكومة على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه.

وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان، ووصف بيان هيئة الأركان، بأنه محاولة انقلاب عسكري.

وفي وقت سابق، أقال الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، بناء على اقتراح باشينيان، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تيران خاتشاتوريان، الذي سخر، بحسب تقارير إعلامية، من تصريحات رئيس الحكومة حول منظومة "إسكندر" الصاروخية.