صحيفة ألمانية تكشف أربعة سيناريوهات محتملة  لمشروع "التيار الشمالي 2"

كشفت صحيفة ألمانية عن أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل خط أنابيب الغاز الروسي"التيار الشمالي 2"، في ضوء معارضة الولايات المتحدة استكمال بنائه.

ووفقا لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، يتضمن السيناريو الأول، إزالة ألمانيا تهديد العقوبات الأمريكية، وضمان أمن أوكرانيا من خلال إدخال "آلية الإغلاق"، التي توقف من خلاله إمدادات الغاز إذا أوقفت روسيا نقله عبر الأراضي الأوكرانية. وبالتالي، يمكن تقليل الضرر الناجم عن البناء في أوكرانيا.

وبحسب السيناريو الثاني، يتم تجميد البناء ومواصلة المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى حل وسط، وقد تنشئ الولايات المتحدة لجنة خاصة بمشاركة الأوروبيين، والتي ستكون مهمتها تطوير حلول محددة.

ووفقا للسيناريو الثالث، تقوم ألمانيا بتقديم مساعدات استثمارية لأوكرانيا، وبالتالي تليين موقف واشنطن المؤيد لأوكرانيا. أما الخيار الرابع، فيفترض أن يستمر البناء وتجاهل كل المحاولات الأمريكية لبنائه.

وعارضت الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية مرارا وتكرارا مشروع "التيار الشمالي 2".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، فرضت واشنطن عقوبات على إنشاء خط أنابيب الغاز. من جهتها أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن المشروع تجاري ومفيد لأوروبا.

كما تفضل ألمانيا استكمال خط الأنابيب، وترفض العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب التي تتجاوز الحدود الإقليمية.