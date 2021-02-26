إيران: يمكننا على الفور تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز 60%

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز 60 بالمئة وعلى الفور.

طهران- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أکبر صالحي للتلفزيون الرسمي.

وقال صالحي: "يمكننا تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز 60 بالمئة دون أي تأخير وعلى الفور ولدينا القدرة على فعل ذلك في الوقت الراهن".

وأوضح أنه تم إنتاج حوالى 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، خلال شهر واحد من تطبيق قانون البرلمان الإيراني لرفع العقوبات الأمريكية.

وكشف صالحي "أن هناك 1000 جهاز طرد مركزي "آي آر 6" قيد الإنتاج في إيران.

ومطلع ديسمبر/كانون الاول الما ضي، صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، وحمل القانون اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران.

وأكد صالحي أن "الهجوم التخريبي علی نطنز لم يوقف البرنامج النووي وإنتاج أجهزة الطرد المركزي، لكنه أدى إلى إبطاء أنشطة إيران في هذا الموقع لمدة شهر تقريبًا، لكننا عدنا إلى طاقتنا السابقة"، لافتا إلى أن بلاده توصلت إلى جميع التقنيات في الصناعة النووية.

وفي الثاني من يوليو/تموز 2020 وقع تفجير غامض في موقع نطنز النووي، بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران.

وكان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قد قال في لقاء مع أعضاء مجلس الخبراء، الثلاثاء الماضي: "نحن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي لن يكون حد التخصيب الإيراني 20 بالمئة وسنتخذ إجراءات حيثما كان ذلك ضروريا، وقد يصل حد التخصيب إلى 60 بالمئة"، وذلك حسب موقع المرشد الرسمي.

واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، الأحد الماضي، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.