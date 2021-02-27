أمريكا تحذر قواتها في العراق بعد الضربات الجوية الأخيرة في سوريا

حذرت الولايات المتحدة، قواتها في العراق من زيادة مستوى الخطر بعد الضربات الجوية الأخيرة في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم السبت إن، "مستوى الخطر المتزايد سيستمر لعدة أيام على الأقل".

وأشار المصدر إلى أن البنتاغون وضع جدول عمل خاص بهذا الصدد، حيث سيسمح فقط بالتحركات الأكثر أهمية في قاعدة بلد الجوية في العراق من الساعة 6: 30 مساء حتى 5 صباحا.

هذا وأكد البنتاغون، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

هذا وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إيران بعد الهجوم الجوي الأخير على شرق سوريا قائلا "لن تفلتوا من العقاب، احذروا".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في 20 من الشهر الحالي، إن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر".