الكونغرس يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "مجلس النواب في وقت مبكر صباح اليوم السبت وافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون لتخفيف الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" بقيمة 1.9 تريليون دولار، ما يعد تأييدا لخطة الرئيس جو بايدن".

وأضافت أن "مشروع القانون سيرسل لمجلس الشيوخ والذي يتطلب موافقته قبل توقيع الرئيس بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ".

وتبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس باراك أوباما في عام 2009.

وتعد خطة بايدن عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول، تعني أن أمريكا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية في البلاد.