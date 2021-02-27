تقرير يكشف الدولة المتورطة في تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان

كشف تقرير إعلامي إسرائيلي، اليوم السبت، الدولة المتورطة في تفجير سفينة "هيل يسري" المملوكة لإسرائيل، يوم الخميس الماضي، في خليج عمان.

ونقل موقع "إسرائيل 24"، عن مصادر قولها، إن "إسرائيل ترى إيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة "هيل يسري" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهما".

ووفق الموقع الإسرائيلي، قال مالك السفينة، رامي أونغر، إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قالت إن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس، مؤكدا أن "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".

من جانبه، قال الإسرائيلي أوغنر مالك السفينة: "وقع التفجير مساء أمس، جنوب مضيق هرمز أمام عمان". وأضاف في تصريح للقناة "الأضرار عبارة عن ثقبين بقطر نحو متر ونصف، لكن لم يتضح لنا بعد ما إن كان ذلك ناجما عن إطلاق صاروخ أم ألغام تم لصقها بالسفينة". وقال إن محرك السفينة لم يتضرر وكذلك لم يصب أحد من طاقمها بأذى.