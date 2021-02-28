كوريا الجنوبية تبلغ عن 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت كوريا الجنوبية عن 356 حالة إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليلة السبت مقارنة بما كانت عليه قبل 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 89676.

وانخفض عدد حالات العدوى اليومية من 415 حالة في اليوم السابق، لكنه ظل فوق 100 حالة منذ 8 نوفمبر بسبب الإصابات العنقودية الصغيرة في سول ومقاطعة قيونغ قي المحيطة بها بالإضافة إلى الحالات الواردة.

من بين الحالات الجديدة، هناك 117 من سكان سول و139 من المقيمين في مقاطعة قيونغ قي. وهناك 22 حالة واردة من الخارج، ليرتفع العدد المُجمع إلى 7046. وتم تأكيد 8 حالات وفاة أخرى، ليصبح عدد الوفيات 1603.

وخرج ما مجموعه 364 مريضا آخر من الحجر الصحي بعد الشفاء التام، ليرتفع العدد المجمع إلى 80697.

وأجرت البلاد اختبارات لأكثر من 6.64 مليون شخص، من بينهم 6486441، كانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس، ويجري اختبار 72889 شخصا.

ومنذ إطلاق حملة التلقيح الشاملة في 26 فبراير، قامت البلاد بتقديم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 لما مجموعه 20322 شخصا، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".