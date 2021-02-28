بعد الموافقة على لقاح "جونسون أند جونسون"... بايدن يحذر الأمريكيين

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اللقاح الجديد المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والذي طورته شركة "جونسون أند جونسون".

وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس السبت: "هذه أخبار مثيرة لجميع الأمريكيين، وتطور مشجع في جهودنا لإنهاء الأزمة".

ومع ذلك، فقد كان بايدن حريصا على حث الأمريكيين على توخي الحذر وعدم الافتراض بأن وباء "كورونا" المستجد انتهى، لافتا إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد في ارتفاع مستمر.

وحذر من أن "لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا الآن أو الافتراض أن النصر لا مفر منه".

وقال: "على الرغم من أننا نحتفل بأخبار اليوم، فإنني أحث جميع الأمريكيين: استمروا في غسل أيديكم، والبقاء بعيدين اجتماعيا، واستمروا في ارتداء الكمامات. كما قلت مرات عديدة، لا يزال من المرجح أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار المتغيرات الجديدة، وقد ينعكس التحسن الحالي".

وتابع:

"لن ترتكب إدارتي خطأ التعامل مع هذا التهديد باستخفاف، أو مجرد افتراض الأفضل، لهذا السبب نحتاج إلى خطة الإنقاذ الأمريكية لمواصلة هذه المعركة في الأشهر المقبلة".

واختتم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالته للشعب الأمريكي قائلا: "هناك ضوء في نهاية النفق، لكن لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا الآن أو نفترض أن النصر هو أمر لا مفر منه، يجب أن نستمر في توخي اليقظة، والتصرف بسرعة، والاعتناء ببعضنا البعض، لأن هذه هي الطريقة التي سنصل بها إلى هذا الضوء سويا".

يشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون"، كانت قد أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66% في الحماية من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة و66% بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يومًا من التطعيم".

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.