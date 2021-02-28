إيران: على أمريكا تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجدي تخت روانجي، إن أمريكا تنتهك القرار 2231 والاتفاق النووي.

وتابع روانجي، أن الطريق سهل بالنسبة لأمريكا، للعودة إلى الاتفاق النووي، حسب وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا.

وأشار روانجي، إلى أن إدارة بايدن أكدت أكثر من مرة عودتها إلى الاتفاق النووي.

وتابع "لكن إلى الآن لم نشهد أي تغيير في سياساتها تجاه الاتفاق".

وأوضح مدنوب إيران في الأمم المتحدة، أن أمريكا ليست بحاجة إلى إعادة التفاوض لكن فقط العودة إلى التزاماتها بالقرار 2231.

وأكد مجيد روانجي أن ما تريده إيران هو عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي عام 2015.

ويقول الرئيس بايدن إنه سوف يستخدم جهود إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بلاده في 2018 كبداية ونقطة انطلاق لاتفاق أوسع نطاقا قد يضع قيودا على أنشطة إيران في تطوير الصواريخ الباليستية وعلى أنشطتها الإقليمية.