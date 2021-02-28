"جريمة ضد الإنسانية"... أردوغان يكشف تفاصيل دخوله السجن... فيديو

واعتبر الرئيس التركي في رسالته التي شاركها على حسابه في "تويتر"، أن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.
وكشف أردوغان عن بعض تفاصيل الانقلاب الذي حدث في 28 فبراير/شباط عام 1997، وقال: "كنت رئيس بلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير/شباط، ودخلت السجن دون مبرر قانوني لأنني قرأت أبياتا من الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرتي السياسية".
وأضاف الرئيس التركي قائلا: "اليوم أتولى رئاسة الجمهورية التركية بصفتي أول رئيس منتخب من قِبل الشعب، ورغم كل المعوقات، أخدم أمتي بكل فخر واعتزاز".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تحيي البلاد في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997.
Darbe bir insanlık suçudur. #28Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım. pic.twitter.com/d9hGxFxMq0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2021
وعقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي، في هذا التاريخ، اجتماعا مهد لما يعرف بـ"انقلاب ما بعد الحداثة" في التاريخ السياسي، بحسب المصدر.
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