مسؤول بالجيش الإيراني يكشف الأسس الدفاعية القائمة عليها بلاده

قال المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، إن القدرات الدفاعية لبلاده قائمة على أسس علمية ومعايير قياسية عالمية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، عن سياري أن السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات المستقبلية يكمن في التقدم العلمي وبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية المطلوبة، وأن ذلك متجذر في جامعات البلاد.

وجاءت تصريحات الأدميرال، اليوم الأحد، خلال مراسم اختتام الدورة الثانية للمسابقات العامة لجامعات الضباط بالجيش الإيراني.

واعتبر المساعد التنسيقي بالجيش الإيراني أن إجراء مثل هذه المسابقات والمنافسات الأولمبية العلمية، يعني خطوة تحفيزية تبعث على الحيوية في جامعات الضباط في بلاده، وهي جديرة بالتقدير والتكريم.

وأشار حبيب الله سياري إلى أن إيران قبل الثورة، كانت تتمتع بالأجهزة الحديثة والمتطورة عالميا، لكن زمام التحكم بهذه المعدات لم يكن بيدها بل خارج عن إرادتها، قائلا:

في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية الكبرى نحن واجهنا الحظر التسليحي، غير أننا تمكنا بفضل التوجيهات الحكيمة للإمام الراحل، وخلفه سماحة الإمام الخامنئي، من التصدي لهذا الحصار والمضي نحو إنتاج الأجهزة الدفاعية المطلوبة محليا.

وجه المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، خطابه إلى طلاب جامعة الضباط بالجيش الإيراني، قائلا:

نحن اليوم استطعنا انطلاقا من طاقاتنا الوطنية وجهودكم أيها الشباب المختصون، إلى جانب خبرات علمائنا القيمة، أن نبلغ مستوى دفاعيا وفق أحدث المعايير القياسية في العالم، ولولا هذه العزيمة والإرادة الوطنية الراسخة، لكان العدو قد كرّر بنا ما فعله في دول الجوار الشرقية والغربية.

ولفت حبيب الله سياري إلى أن أسس المعرفة الدفاعية اليوم قائمة على الطيران المسيّر والغواصات والربوتات البرية المسلحة، مستطردا أن التهديدات الراهنة تختلف عن سابقاتها قطعا كما أن التهديدات المستقبلية ستختلف بالتأكيد عن الحالية.

وشدد سياري على وجوب مواكبة مسيرة التقدم العلمي في شتى المجالات العسكرية والدفاعية وتحديد طبيعة التهديدات المستقبلية، كي لا تفاجأ بلاده وحتى تتمكن من الصمود أمام هذه التحديات.