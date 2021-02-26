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    قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران

    نتنياهو يبعث برسالة قوية إلى خامنئي

    © AFP 2021 / HO
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    بعث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، برسالة قوية وحادة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

    وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع نتنياهو، بعث من خلالها برسالة إلى خامنئي، مفادها أن قادة إيران لن يحولوا دون استمرار مسيرة دولة إسرائيل، وبأن من يقف في وجه بلاده سيفشل.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الناصرة، إسرائيل 13 يناير 2021
    © REUTERS / POOL
    "نتعامل بعدة طرق"... نتنياهو يلمح لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران

    وقال نتنياهو:

    قبل 2500 عام، اعتقد طاغية فارسي أن بإمكانه تدمير الشعب اليهودي وفشل. أقول لهؤلاء الطغاة الذين يريدون تدمير الدولة اليهودية، أنتم أيضا ستفشلون. 

    وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حواره المطول مع الصحيفة العبرية: "لدينا ما يمكننا الدفاع به عن بلادنا، ولن نسمح لآيات الله بوقف مسيرة 3000 عام أو أكثر من التاريخ اليهودي". 

    وجاءت رسالة نتنياهو على خلفية الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني، حيث أكد، مجددا، أن بلاده ستقوم بأي عمل يحول دون امتلاك إيران لسلاح نووي، وأن إسرائيل عملت وستعمل بأي شكل وبأي طريقة كانت لتحقيق هذا الغرض.

    وحول سؤال صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن الوضع الحالي لبلاده أمام إيران يعني أن الحل الأخير والمتبقي هو الحل العسكري، قال نتنياهو: 

    "لقد تصرفنا بعدة طرق، ولن أفصح كل ما فعلناه، مارسنا ضغوطا سياسية، ونجحنا في تمرير عقوبات اقتصادية وغيرها ضد إيران، حتى في عهد الرئيس باراك أوباما".

    وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده قامت بعمليات استخبارية مهمة واستراتيجية، مثل الغارة على الأرشيف النووي الإيراني، وغيرها من الوسائل التي لن يفصح عنها في الوقت الحالي.

    وكان نتنياهو قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء باتفاق أو بدونه، وأنه لن يترك أمن إسرائيل في يد أحد.

    ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر أن العودة إلى الاتفاق النووي تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة نووية.

    انظر أيضا:

    "نتعامل بعدة طرق"... نتنياهو يلمح لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران
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