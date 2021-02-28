صحيفة: إيران ترفض عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع أمريكا

قالت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، إن إيران رفضت عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران رفضت عرضا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مباشرة في الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكره دبلوماسيان غربيان كبيران، مما يهدد بزيادة التوترات مع واشنطن.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال، الأربعاء الماضي، إن صبر أمريكا على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".

ولم ترد إيران رسميا على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق، بحسب وكالة "رويترز".

وفي 2018 انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين القوى العظمى وإيران في 2015، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، قبل أن تعلن الأخيرة في يناير/ كانون الثاني 2020 تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق.