"الضرب في كل المنطقة"... نتنياهو يوجه رسالة إلى إيران بعد حادث السفينة الإسرائيلية

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.

وقال نتنياهو في تصريحات مع راديو "كان": "واضح حقا أن الهجوم على السفينة هو عمل من صنع إيران، فهي العدو الأكبر لإسرائيل"، مشددا على أن قواته تضرب إيران في كل المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن يكون بيد الإيرانيين سلاح نووي، باتفاق أو بدون اتفاق، هذا ما قلته لصديقي الرئيس بايدن".

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع.

فقد قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الأحد إن بلاده ستعمل ضد التهديدات التي تطالها في الدوائر القريبة والبعيدة، وذلك ردا على استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان، قبل يومين.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم السبت الماضي، إن "تقييمه المبدئي هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، فجر الجمعة".