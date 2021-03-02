كوريا الجنوبية... دراسة تطبيق "جواز سفر لقاح كورونا"

تعمل الحكومة في كوريا الجنوبية على مراجعة مسألة "جواز سفر لقاح كورونا" وذلك بعد أن بدأ تطبيقها في عدد من الدول.

وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء، إنها تراجع الأمر بحصافة، خصوصا حول كيفية التعامل مع الأجانب القادمين من دول بدأت تطيعمها لمواجهة كورونا، حسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وقال المدير المدير العام للحجر الصحي في البلاد، يون تيه هو إنه يجري في المقر المركزي للحجر الصحي مناقشة الأمر، وبأعلى المستويات.

وتابع أن نقاشا مستفيضا حول التعامل مع الأجانب وكيفية تطبيق الحجر الصحي عليهم يجري حاليا في البلاد وسط الجهات المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن الوضع في بلاده يتطلب مزيدا من المتابعة حتى يتم تطبيق جواز سفر لقاح كورونا.

ويعتبر جواز سفر لقاح كورونا كشهادة تثبت أن حامل الجواز تم تطعيمه.