الإمارات… جامعة خليفة تطور جواز سفر رقمي لمكافحة كورونا

طور باحثون من جامعة "خليفة" في الإمارات العربية المتحدة، جواز سفر رقمي يمكن أن يساهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك الموقع الرسمي لجامعة "خليفة" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن استراتيجية الباحثين في هذا المجال تركز على تحديد مستويات المناعة لدى الأفراد وتوثيقها فيما يعرف بـ "جواز سفر المناعة".

طور فريق بحثي من #جامعة_خليفة جواز سفر رقمي مناعي يقوم على نظام البلوك تشين للحد من انتشار الفيروس.https://t.co/3WJ0mUcaie — جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (@KhalifaUni) February 18, 2021

ولفت إلى أن جواز سفر المناعة الرقمي يمثل وثيقة إلكترونية تشمل بيانات مفصلة عن حامله ونتائج الفحوصات الطبية التي أجراها وفقا لجدول زمني، بصورة تؤكد خلوه من أي فيروس يمكن أن يسبب ضررا لباقي أفراد المجتمع.

ويشمل جواز السفر الرقمي من أظهرت الفحوصات سلبيتهم للفيروسات ومن أخذوا اللقاحات، بحسب موقع جامعة خليفة، الذي أشار إلى أن هذه الوثيقة يمكن أن تصدر على هيئة تطبيق إلكتروني.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 109 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.4 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.