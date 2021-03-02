"معجزة تنقذ الموقف"... فيديو يحبس الأنفاس لطفلة سقطت من الطابق 12

قام عامل توصيل طلبات، بعمل بطولي، وأمسك بفتاة تبلغ من العمر عامين، بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في فيتنام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "نغوين نجوك مانه، 31 عاما، كان جالسا في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية، وعندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة، خرج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق".

😱¡HEROICA ATRAPADA!👏



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh❤️, quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021

وتظهر لقطات فيديو، أن "الطفلة البالغة من العمر عامين تفقد قبضتها قبل أن تسقط على الأرض من ارتفاع 164 قدما، ولكن بطريقة ما تمكن مانه من الوصول إلى الطفلة التي سقطت على حجره".

وقال مانه: "كنت جالسا في السيارة وأنتظر تسليم بعض متعلقات أحد العملاء في المبنى المقابل عندما سمعت طفلا يبكي، اعتقدت أن الطفل قد وبخ من قبل والديه".