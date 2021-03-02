إيران تكشف هدف اتهام نتانياهو لها باستهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لطهران باستهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده "ترصد التحركات الإسرائيلية المشبوهة ولن تسمح لإسرائيل بارتكاب أي حماقة ضد مصالحها القومية"، معتبرا "اتهامات نتنياهو ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية وتعود إلى قلقه من إحياء الاتفاق النووي وعودة الدبلوماسية مع طهران"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية "إسنا".

وأضاف أن "ضمان الأمن والاستقرار في مياه الخليج على رأس أولويات إيران"، موضحا أن "بحر عمان يقع في المنطقة الأمنية المباشرة لإيران وقواتنا رائدة في ضمان الأمن في تلك المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

من جانبها، علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على اتهام نتنياهو. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الاتهامات المنسقة لا جدوى منها تجاه إيران. وقال زادة: "سنرد على أي عمل بعمل وعلى أي خطوة بخطوة مثلها".

وكان تقرير عبري، أفاد بأن الغارات التي تعرضت لها العاصمة السورية دمشق، الأحد الماضي، جاءت ردا على تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان، تُتهم إيران بالضلوع فيه.

وقالت هيئة البث الرسمية (قناة "كان")، إن: "الهجوم المنسوب لإسرائيل في دمشق، هو رد على تفجير السفينة على يد إيران"، مضيفة أن "الأهداف التي تمت مهاجمتها إيرانية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، كما نقلت القناة عن مسؤول أمني، لم تسمه، قوله: "ليس هناك مفر من رد إسرائيلي على استهداف السفينة".

وكانت السفينة في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار لا يعرف مصدره أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.