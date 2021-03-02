بايدن يهنىء غورباتشوف بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، آخر رئيس للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، بعيد ميلاده التسعين.

وقال بايدن: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم التسعين، وأقول إنه بسبب التزامكم بالحرية والشجاعة، بات العالم أكثر أمانا، وهذا مصدر إلهام ". © Sputnik . Sergey Guneev ميركل تهنئ غورباتشوف بعيد ميلاده التسعين

وأضاف بايدن: "آمل أن يشير تمديد معاهدة ستارت إلى أن الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية يمكنهما التعاون لاحقا، لمواصلة العمل الذي بدأتم به سابقا".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غورباتشوف، بعيد ميلاده التسعين، واصفا إياه "بأنه شخصية بارزة في التاريخ المعاصر، تركت أثرا كبيرا على مجرى التاريخ".

وكان قد تحدث غورباتشوف، الأسبوع الماضي، عن العلاقات الروسية الأمريكية وعن ضرورة مناقشة المشاكل الإقليمية بين البلدين، مشيرا إلى "أن مناقشة هذه المشاكل تكون على أساس دائم ومنهجي بالاتفاق على قواعد معينة".