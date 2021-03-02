البابا فرنسيس يتنبأ بحدوث كارثة جديدة في العالم

أشار البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إلى أن كارثة عالمية ستحدث إذا لم يتخذ قادة الدول تدابير لمكافحة الاحتباس الحراري.

وتحدث البابا فرنسيس عن ما يحتويه كتابه الذي من المقرر أن يتم إصدراه اليوم والمعنون بـ "طوفان جديد سيأتي إذا لم نغير مسارنا نحو المناخ والأنهار الجليدية".

فوفقا لما نقلته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن البابا فرنسيس قوله: "إنه الطوفان العظيم، سيحدث إذا واصلنا اتباع نفس المسار".

ويحتوي الكتاب الجديد للبابا فرنسيس، مقاطع حول "الرذائل والفضائل"، والتي تحدث فيه عن التنمر وغضب الله والظلم والشر، كما تحدث عن الحكمة والعقلانية والفضائل التي تجعل الكون نظيفا روحيا وعن الإيمان واليقين والشكوك.

وأعطى البابا فرنسيس مثالا واضحا عن غضب الله، واستذكر قصة نوح الموجودة في الكتاب المقدس حين نجا من الكارثة بفضل الفضائل التي كان يتمتع بهم، ودعا المواطنين والسياسيين إلى الحيطة، مشيرا إلى أنها تسير جنبا إلى جنب مع "التعاطف مع المواقف والناس والعالم ومشاكله".

وفي وقت سابق، قال علماء من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) "إن العام الماضي كان ثاني أكثر عام دفئا على الإطلاق في القطب الشمالي. علاوة على ذلك، على مدار الخمسين عاما الماضية، كانت درجة الحرارة هنا تنمو أسرع مرتين من أجزاء أخرى من الكوكب".