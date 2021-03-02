بايدن يحدد موعد عودة الحياة لطبيعتها مثل قبل كورونا في أمريكا.. فيديو

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسير على الصحيح فيما يخص مسألة الحصول على كفايتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.

وحدد بايدن في إفادة صحفية، موعد نهاية مايو/أيار 2021 لوصول اللقاح لكل شخص بالغ في البلاد.

شراكة لم تحدث من الحرب العالمية الثانية

وأعلن الرئيس الأمريكي أن "شركة ميرك ستساعد في صنع لقاح كوفيد-19 أحادي التطعيم الذي طورته جونسون آند جونسون في شراكة، قال إنها (مماثلة لتلك التي شوهدت خلال الحرب العالمية الثانية)".

واعتبر بايدن أنه مع توافر ثلاثة لقاحات الآن، فإنه واثق من أن البلاد ستصل إلى هدفه المتمثل في تقديم 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في غضون 100 يوم".

متى تعود الأمور لطبيعتها؟

وبسؤاله، عن موعد عودة الأمور لطبيعتها مثلما كانت قبل كورونا في الولايات المتحدة، رد قائلا، "لن أحدد موعدا لعودة الأمور لطبيعتها، لأننا لا نعرف على وجه اليقين".

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا، آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وربما حتى قبل ذلك".

BREAKING: “This country will have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May," President Biden says, advancing expected timeline by two months. pic.twitter.com/0hZq2862MD — NBC News (@NBCNews) March 2, 2021

وحث بايدن الأمريكيين على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كي لا يتراجع التقدم الذي تم إنجازه.