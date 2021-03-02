بايدن: 600 دولار لا تكفي الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن شيكات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة لمساعدة الأمريكيين على مواجهة جائحة كورونا وقيمتها 600 دولار للفرد، لا تكفي لاحتياجاتهم.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد بنحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتشمل الخطة تقديم مساعدات مالية للأمريكيين الذين تركوا أعمالهم، لمساعدتهم على مواجهة تبعات الأزمة الحالية.

ولفتت المجلة إلى أن إحدى الخطط الخاصة بمساعدة الأمريكيين كانت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وقعها في مارس/ أذار 2020، وكانت تشمل أو حزمة من المساعدات.

وكانت قيمة المساعدة التي يحصل عليها الأفراد غير العاملين تساوي 600 دولار أسبوعيا.

ويسعى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لزيادة قيمة المساعدات التي يتم تقديمها إلى الأمريكيين حتى تكون كافية لاحتياجاتهم.

وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أن 600 دولار لا تكفي احتياجات الأمريكيين".

The fact is that $600 is not enough. The Senate needs to pass the American Rescue Plan and finish the job of delivering $2,000 in direct relief. — President Biden (@POTUS) March 2, 2021

وتابع: "يحتاج مجلس الشيوخ إلى تمرير خطة إنقاذ الأمريكيين واعتماد مساعدات مباشرة للأفراد قيمتها 200 دولار".

وأرفق بايدن صورة لتدوينة صفحة مؤيدة للديمقراطيين تقول إن الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين هو أن الديمقراطيين ينقذون الأمريكيين من الوباء والأزمة الاقتصادية، بينما ينقذ الجمهوريون المليارديرات من دفع الضرائب.