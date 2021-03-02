بايدن: 600 دولار لا تكفي الأمريكيين

وتشمل الخطة تقديم مساعدات مالية للأمريكيين الذين تركوا أعمالهم، لمساعدتهم على مواجهة تبعات الأزمة الحالية.
ولفتت المجلة إلى أن إحدى الخطط الخاصة بمساعدة الأمريكيين كانت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وقعها في مارس/ أذار 2020، وكانت تشمل أو حزمة من المساعدات.
وكانت قيمة المساعدة التي يحصل عليها الأفراد غير العاملين تساوي 600 دولار أسبوعيا.
ويسعى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لزيادة قيمة المساعدات التي يتم تقديمها إلى الأمريكيين حتى تكون كافية لاحتياجاتهم.
وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أن 600 دولار لا تكفي احتياجات الأمريكيين".
The fact is that $600 is not enough. The Senate needs to pass the American Rescue Plan and finish the job of delivering $2,000 in direct relief.— President Biden (@POTUS) March 2, 2021
وتابع: "يحتاج مجلس الشيوخ إلى تمرير خطة إنقاذ الأمريكيين واعتماد مساعدات مباشرة للأفراد قيمتها 200 دولار".
وأرفق بايدن صورة لتدوينة صفحة مؤيدة للديمقراطيين تقول إن الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين هو أن الديمقراطيين ينقذون الأمريكيين من الوباء والأزمة الاقتصادية، بينما ينقذ الجمهوريون المليارديرات من دفع الضرائب.
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