"لن نسمح بتجاوز الحدود"... وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة قوية إلى إيران

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس،مجددا، مساء أمس الثلاثاء، إيران باستهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بتجاوز حدودها".

وقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس، تأكيده، خلال زيارته لفرقة غزة العسكرية، "سنواصل العمل ضد أي تهديد، جنباً إلى جنب مع شركائنا الجدد والقدامى، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حتى لا تتمكن إيران من تطوير قدرات نووية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد، فيما علقت قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الاتهامات المنسقة لا جدوى منها تجاه إيران. وقال زادة: "سنرد على أي عمل بعمل وعلى أي خطوة بخطوة مثلها".

وفي حديثه عن قطاع غزة والفصائل الفلسطينية قال غانتس: "رغم الهدوء النسبي تحاول التنظيمات الإرهابية التصعيد، لذلك نستعد أيضا لأشهر الصيف. دولة إسرائيل تعمل باستمرار ضد حماس والجهاد".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن غزة "لديها أيضا فرصة، وذلك بدلاً من تطوير صواريخ حماس، تستطيع إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وبذلك يمكننا توسيع التجارة والاقتصاد وتغيير نمط حياة سكان قطاع غزة، الذين يستخدمون كأدوات من قبل المنظمات الإرهابية. هذا المكان، (كرم أبو سالم)، ينقل البضائع على جميع المستويات إلى قطاع غزة ويمكن وينبغي أن يصبح جسرًا لتنمية اقتصاد غزة".