الخارجية الصينية حول العقوبات الأمريكية والأوروبية: قضية نافالني شأن داخلي روسي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين تعتبر قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني شأنا داخليا روسيا؛ مؤكدة أن التدخل الخارجي غير مقبول.

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وانغ ون بين تعليقاً على العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد روسيا بشأن نافالني: "لقد أوضحنا بالفعل موقف الصين مرارا، قضية نافالني شأن داخلي روسي، وليس للقوى الخارجية الحق في التدخل".

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عقوبات لأول مرة بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتستهدف أربعة مواطنين روس، على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وأعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات ضد روسيا، وتضم القائمة 14 منظمة تحت بند "إنتاج أسلحة بيولوجية وكيماوية". بالإضافة إلى ذلك، تستهدف العقوبات الأمريكية أفرادا ومؤسسات بعينها، وستشمل قيودا على التصدير والتأشيرات.

وزارة الخارجية الروسية، أعلنت من جانبها أن قرار العقوبات الأمريكي الأوروبي المشترك "هجوم معاد لروسيا"، و"انتصار للعبثية"؛ وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا، "سنرد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وليس بالضرورة بشكل متماثل"، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تدرك أن الزمن قد تغير، ومحاولات إملاء الحقائق الجيوسياسية الحديثة تأتي بنتائج عكسية ولا يمكن "فرض شيء ما على روسيا عن طريق العقوبات أو الضغوط الأخرى، مشددة في الوقت ذاته على "عدم اللعب بالنار".