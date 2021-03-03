"لا داعي للقلق"... موسكو تعلن أنها سترد على العقوبات الأمريكية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعمل بالفعل على إجراءات مضادة للعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا على الهواء في قناة "روسيا 1" اليوم الأربعاء:

"لهذا، كونوا هادئين، ولا داعي للقلق، وسيأتي الرد، والآن يجري العمل عليه".

وأضافت: "لقد خضعوا بالفعل ولعدة مرات لإجراءاتنا المضادة، ولذلك يبدو لكم، ما يفعلوه بنا الآن، رمزيا".

يتبع...