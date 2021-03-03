بايدن يمدد العقوبات ضد روسيا لمدة عام... موسكو: لا نتذكر مساعداتكم

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تمديد نظام العقوبات الأمريكية بحق روسيا الذي تم فرضه في 2014، بسبب الأحداث في أوكرانيا والقرم، لمدة عام آخر.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في وثيقة وجهها الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس: "إن الأعمال والسياسية التي لها علاقة بالقرارات الرئاسية تواصل تشكيل تهديد كبير وخطير للأمن الوطني والسياسية الخارجية الأمريكية... ولذلك فإن نظام الطوارئ سوف يبقى ساري المفعول بعد 6 مارس/ آذار 2021 ولمدة عام آخر".

وينص نظام الطوارئ الأمريكي على فرض عقوبات بحق دول أجنبية ويمدد بشكل دوري من قبل الحكومة الأمريكية.

ويأتي تمديد العقوبات الأمريكية بعد يوم واحد على إعلان الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إدراج أربعة مواطنين روس بقائمة العقوبات في إطار النظام العالمي الجديد على انتهاك حقوق الإنسان؛ وذلك على خلفية اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، ورئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، ورئيس الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، ورئيس الدائرة الفدرالية لتنفيذ الأحكام، ألكسندر كلاشنيكوف.

إلى ذلك، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، أمس، أن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات ضد 7 مسؤولين بارزين في الحكومة الروسية، وإدراج 14 منظمة على "القائمة السوداء"، على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني.

وبدروره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يعلم أي مساعدات قدمتها الولايات المتحدة لروسيا، والتي هددت واشنطن بوقفها، أخيرا.

وأوضح بيسكوف: "أنا، للأسف، لا أستطيع الآن أن أتذكر أي نوع من المساعدات قدمتها أمريكا لروسيا أخيرا... لذلك من الصعب تحديد ما الذي ستمتنع الولايات المتحدة عن تقديمه في هذه الحالة. لست على علم بأي مساعدات".

وتابع المسؤول، معلقا على العقوبات الأوروبية والأمريكية الجديدة: "أي قيود من هذا القبيل مرفوضة تماما وغير مقبولة على الإطلاق، لأنها تضر بشكل كبير بالعلاقات التي هي أصلا في حالة يرثى لها، والحديث عن العلاقات مع الولايات المتحدة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وأكمل بيسكوف في نفس السياق: "إنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا... وبشكل عام، لا يسعنا إلا أن نعرب عن أسفنا للجوء خصومنا إلى مثل هذه الأساليب والتي لها تأثير مدمر تمامًا على العلاقات الثنائية".