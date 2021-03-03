مجلس النواب الأمريكي يلغي جلسته بعد تحذيرات من مخطط لهجوم

أجل مجلس النواب الأمريكي جلسة كانت مقررة، اليوم الخميس، بعد تحذيرات من مخطط لاقتحام المبنى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "الكونغرس ألغى جلسة كانت مقررة اليوم بعد تحذير مسؤولون أمنيون من مؤامرة محتملة من قبل مجموعة مسلحة مجهولة للتسلل إلى مبنى"، بحسب رويترز.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.

وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج، وبالفعل تمت مراسيم نقل السلطة للرئيس الحالي، جو بايدن، بهدوء، ولم يحضرها ترامب.