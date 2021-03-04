سلوفاكيا... تهديد بإسقاط حكومة البلاد حال استلام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

ودل على ذلك تهديد أعضاء بالائتلاف الحاكم في سلوفاكيا بسقوط الحكومة في حال استلمت سلوفاكيا لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وإزاء احتمال تنفيذ هذا التهديد أبدى موردو اللقاح استعدادهم للإحجام عن توريد ما تعاقدت سلوفاكيا على شرائه.

وكشف رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش عبر موقع "فيسبوك" أنه تلقى من شركة لقاح "سبوتنيك V" إشعارا رسميا بالاستعداد لإلغاء عقد توريد مليوني جرعة من اللقاح دون فرض الغرامة على سلوفاكيا.

وأشار رئيس وزراء سلوفاكيا إلى أن موردي اللقاح مستعدون لإلغاء العقد لكي يحجم أعداء اللقاح الروسي عن تنفيذ تهديدهم.

وأضاف: "لو كنتُ في مكانهم لما طاب لي أن يُستخدم ما صنعتُه لإنقاذ حياة الناس لإثارة الصراع السياسي".

وعلى الرغم من حملة العداء إلا أن الدول الكثيرة ترحب باللقاح الروسي. وذكر رئيس الوزراء السلوفاكي أن 40 دولة تنتظر وصول لقاح سبوتنيك V.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن دولة سلوفاكيا أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الصندوق في بيان أصبحت سلوفاكيا الدولة 39 في العالم وثاني دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V".

وتم تسجيل اللقاح في سلوفاكيا بناءً على نتائج التجارب السريرية في روسيا وتقييمه الشامل من قبل خبراء في سلوفاكيا،