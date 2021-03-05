موسكو تريد تعزيز الحوار مع واشنطن في جميع الاتجاهات

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية تريد تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية وخطة العمل الشاملة المشتركة والشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "يتوقع الجانب الروسي تعميق الحوار حول القضايا الإقليمية، بشأن سوريا وأفغانستان والوضع في شبه الجزيرة الكورية واستعادة العمل في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة والوضع في الشرق الأوسط ومشاكل أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا".

وأضاف السفير: "توحيد الجهود في مكافحة جائحة فيروس كورونا والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغير المناخ، فضلا عن مواصلة برنامج الفضاء المشترك وحماية بيئة القطب الشمالي من مصلحة بلادنا".

وأشار السفير إلى أن موسكو قدمت إلى واشنطن قائمة بالخطوات ذات الأولوية لتطبيع العلاقات الثنائية.

وقال السفير: "لقد نقلنا إلى الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا قائمة بالخطوات ذات الأولوية لتطبيع العلاقات الثنائية. وهي تتعلق بتأكيد صيغة غورباتشوف - ريغان بشأن عدم السماح بشن حرب نووية بين بلدينا واستحالة أن نكون منتصرا فيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبادل الضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وإقامة تعاون لضمان الأمن السيبراني، وتحديث اتفاقية منع الحوادث في البحر والجو".

هذا أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الشهر الماضي، إنه من غير المرجح أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة خلال رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق حول معظم المشكلات الراهنة، مشيرا إلى حتمية الحوار، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الإثنين الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار وتسوية أصعب الخلافات في أثناء التواصل مع زعماء من دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.