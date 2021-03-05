تسجيل
08:20 GMT05 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 17 مايو 2020

    قبل أيام من الانتخابات.. استطلاع إسرائيلي جديد يعطي الليكود 29 مقعدا

    © REUTERS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047397722_0:84:1600:984_1200x675_80_0_0_33cbdc02d5fed46be287c02411c0aa3f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103051048281067-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-29-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7/

    أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل حصول حزب الليكود في الانتخابات القادمة على 29 مقعدا.

    فوفقا لاستطلاع أجرته قناة "i24"، قبل 19 يوما على الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، حصل حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 29 مقعدًا في الانتخابات، مقابل 17 مقعدًا لحزب "يش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.

    الكنيست الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    استطلاعات رأي إسرائيلية: ساعر قد يشكل حكومة دون "الليكود"

    وقد حصل حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب "الليكود"، على 11 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، ويليه حزب "يمينا" اليميني برئاسة نفتالي بينت الذي حصل على 10 مقاعد.

    وبخصوص "القائمة المشتركة" العربية والتي تتكون من "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير"، بعد انشقاق "القائمة العربية الموحدة"، فقد تراجع تمثيلها بحسب الاستطلاع من 15 مقعدًا حاليًا إلى 10 مقاعد.

    وطبقا لنتائج الاستطلاع فقد حصل حزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي على 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة موشيه غافني على 7 مقاعد، وعلى نفس العدد حصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، فيما حصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الأمن بيني غانتس على 5 مقاعد.

    وقد حصلت مجموعة من الأحزاب على 4 مقاعد وهي أحزاب "العمل" اليساري برئاسة ميراف ميخائيلي، و"ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش، و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

    وفي سؤال حول تأكيد المشاركة بهذا التصويت يوم الانتخابات، أجاب 27% من المستطلعة آراؤهم أنهم "متأكدون"، فيما أجاب 44% أنهم "متأكدون جدًا"، مقابل 3% أجاب بـ "غير متأكد على الإطلاق"، و6% "غير متأكد، فيما أجاب 13% من المستطلعين بـ "متردد"، و7% "لا أعرف وإجابات أخرى".

    انظر أيضا:

    3 دول عربية... انطلاق انتخابات الكنيست في الممثليات الإسرائيلية بالخارج الخميس المقبل
    لماذا تتوقع استطلاعات الرأي انخفاض تصويت العرب في انتخابات إسرائيل.. وما خطط القائمة المشتركة؟
    قبل الانتخابات... هل ينجح نتنياهو في استقطاب أصوات العرب في إسرائيل؟
    اعتقالات لقيادات حماس وتهديدات للمشاركين.. لماذا تحاول إسرائيل عرقلة الانتخابات الفلسطينية؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زراعة ورود الجوري الهولندية، في دفيئة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، التي تم افتتاحها في نهاية عام 2020.
    دفيئة الورد الجوري الهولندية في نوفوسيبيرسك
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    سكاي كيه نايت... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
    "سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك