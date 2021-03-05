بغرس شجرتين في حديقة مكتبه.. خامنئي يشارك في الاحتفال بيوم الشجرة

قام آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني بغرس شتلتين لشجرتين في حديقة مكتبه، مشاركة منه في الاحتفال بـ "يوم الشجرة".

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية فقد شارك خامنئي في الاحتفال بيوم الشجرة عن طريق غرس شتلتين في حديقة مكتبه.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة هذا اليوم، دعا المرشد الأعلى للثورة في إيران شعبه إلى الحفاظ على البيئة والوقوف ضد تدميرها.

وقال: "إن تدمير البيئة كارثة كبرى تهدر مستقبل البشرية، ولذا أناشد المسؤولين وكل أبناء الشعب الايراني الوقوف ضد تدمير البيئة".

ولفت إلى أهمية البيئة في دستور البلاد، قائلا: "إن الأنشطة البيئية هي أنشطة دينية وثورية ولا ينبغي اعتبارها هامشية ومترفة".

وأشار إلى أن التنوع البيولوجي والمناخي في البلاد يعتبر أرضية مناسبة لمشاركة الشعب في مجال البيئة، معربا عن أسفه من تدمير الغابات والموارد الطبيعية وطبقات المياه الجوفية من قبل من وصفهم بـ "المنتفعين".

وشدد على أن تدمير البيئة كارثة كبرى تهدر مستقبل البشرية، مناشدا الجميع الوقوف ضد هذا التدمير.

وتحدث خامنئي عن حوادث حرائق الغابات، وجفاف البحيرات والمستنقعات، معتبرا أن هذه الحوادث يمكن تفاديها، قائلا: "على المسؤولين العمل بواجباتهم في هذا الخصوص".

يشار إلى أن يوم الشجرة هو عيد يحتفل فيه بالأشجار ويشجع الناس على زرعها والاعتناء بها.

ويعتبر يوم الشجرة العالمي يوما للاحتفال بزراعة وحماية الغطاء النباتي في أغلب دول العالم، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية بزرع غابات اصطناعية، مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها وترميم المساحات المزروعة وزرع مساحات خضراء جديدة، بالإضافة إلى حماية الغابات الطبيعية من التعديات.