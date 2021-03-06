ظريف يكشف عن "خطوة دقيقة" تتخذها إيران قريبا

كشف محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني عن نيته الإعلان قريبا عن خطوة دقيقة ستتخذها بلاده في مجال الاتفاق النووي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ظريف: النظام السياسي الإيراني نابض بالحياة ويعبر المسؤولون عن آراء متنوعة من خلاله".

Iranian polity is vibrant & officials express diverse opinions



But those opinions should NOT be confused with state policy



As Iran's FM & chief nuclear negotiator, I will shortly present our constructive concrete plan of action—through proper diplomatic channels#CommitActMeet — Javad Zarif (@JZarif) March 5, 2021

واستدرك ظريف قائلا: "لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الآراء وسياسة الدولة، في إشارة إلى أن سياسة الدولة الإيرانية لها قنواتها الدبلوماسية المعروفة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني قائلا: بصفتي وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، سأقدم قريبا خطوة دقيقة وبناءة، من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

يذكر أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قد صرح في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن إيران ستكون جاهزة للتفاوض مع أميركا والقوى العالمية حينما تتلقى مؤشرا واضحا.

وأضاف: ينبغي عليهم طمأنتنا بأن جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ستلغى في غضون عام واحد.