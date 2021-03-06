وكالة: حريق واسع يوقف الحركة التجارية على الحدود بين إيران وأفغانستان

اندلع حريق قوي، اليوم السبت، في جمارك "أبو نصر فراهي" على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وأكد محافظ ولاية فراه غربي أفغانستان، تاج محمد جاهد، أن "الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الأراضي الأفغانية، وأن ثمة عجز من حيث الإمكانيات للسيطرة عليه"، مضيفا أن "الجهود مبذولة للإفادة من إمكانيات إيران لإطفاء الحريق"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني، إن "حريقا واسع النطاق اندلع في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان أدى إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين".

وكان حريق ضخم اندلع، في وقت سابق، في أحد الّلنشات التجارية الخشبية في مرفأ "بهمن" في جزيرة قشم الإيرانية، كما أعلنت وكالة "إرنا" عن اندلاع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.